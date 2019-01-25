«Тайванчик и Япончик все спланировали»: Криминальные авторитеты могли охотиться на Кобзона из-за его жены Нелли

Сегодня, 16:15

Иосиф Давыдович возможно против воли мог быть замешан в криминальных связях, но сам не только не хотел, но и пытался сопротивляться ситуации. После серии покушений возможно и спрятал Дризину под семью замками, собственно как это и сейчас может и делает близкое окружение Нелли после смерти Кобзона.

Иосиф Давыдович Кобзон был знаменит не только россиянам, но как предполагают многие его биографы и за ее пределами. Причиной такого факта назвали связь Кобззона с криминальными авторитетами, более известными по псевдонимам «Япончик» и «Тайванчик». По версии многих Дознавателей истории жизни Кобзона, он не только был артистом, но и курировал и участвовал в траншах оружия и наркотиков. Такие обвинения в адрес легенды были ложными и приносили много неудобств артисту, но со временем многие люди стали задумываться, что их обманывают.

«Кобзон был в прекрасных отношениях с Вячеславом Иваньковым (Япончиком). Кобзон ходатайствовал о досрочном освобождении «крестного отца русской мафии», в 80-х осужденного к 14 годам колонии строгого режима», - писали исследователи биографии Кобзона.

Вместе с тем, есть подозрение, что Кобзон не по своей воле может и попал в среду особых понятий и правил.

Криминальные авторитеты Тайванчик и Япончик могли охотиться на Кобзона из-за его жены Нелли.

Наблюдая за идиллией в отношениях каждый человек волей-неволей может позавидовать другому. Возможно авторитеты и могли «положить глаз» на красоту, целомудрие и манеры Нелли, которая всегда была рядом с Иосифом Давыдовичем. Частые командировки и переезды могли все чаще демонстрировать Нелли, как идеал для авторитетов, которых может любили за статус, деньги и положение в обществе. Человеку очень легко понять намерения женщины, которая искренне относится к мужчине, и таким для Нелли был только Кобзон. Может быть осознав этот треугольник и возможную борьбу за Нелли Кобзон мог отказаться от поездок на гастроли с женой, как это было всегда.

Тайванчик и Япончик возможно все спланировали и хотели «переманить» жену легенды, но увы не вышло. Именно тогда, криминальные авторитеты, как их называли, могли охотиться на Кобзона из-за его жены Нелли. Может не получив своего Тайванчик и Япончик могли организовать даже покушения на Кобзона.

Есть данные об этом случае, но исполнителей найти не удалось. Есть подозрение, что до смерти Кобзон опекался Нелли и даже защищал ее от возможных соперников из криминального мира, но все же смерть поставила точку в этой истории. Многие эксперты говорят, что Тайванчик и Япончик могли инсценировать свои смерти и даже живы сейчас, но это догадки.

Если же это так, то Нелли может быть по-прежнему под прицелом соперников Кобзона. Может быть вдова легенды не появляется нигде сама именно поэтому.

Таким образом, очень много есть версий происходящего в вопросе Кобзона, Нелли и криминала, но факт остается фактом – Нелли находится под семью замками после смерти мужа. И возможно знает нечто больше, чем хотела бы.