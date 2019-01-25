Всё на продажу: Насильников и убийц в программе Малахова сменят жертвы блокады Ленинграда

Сегодня, 16:01

Телезрители полагают, что обсуждение вечно больной темы в шоу Малахова выглядит кощунственно.

Анонсируя выход очередного выпуска «Прямого эфира», Малахов, по мнению зрителей, преследует определённые цели. Главная из них – попытка оправдаться в глазах аудитории, которая не раз призывала к закрытию скандальной передачи. Многие уверены, что телеведущий будет придерживаться своего основного принципа: «Всё на продажу», который обеспечивает рейтинг программы. Мало кого введёт в заблуждение тот факт, что убийц и насильников в эфире сменит обсуждение 900-дневной блокады Ленинграда и её многочисленных жертв. Для того, чтобы добиться желанной шумихи, Малахов может прибегнуть к проверенному приёму создания конфликта, когда размеренные выступления гостей и участников «Прямого эфира» прервёт скандальное появления какого-нибудь неоднозначного персонажа.

Например, многие зрители считают, что передача не обойдётся без упоминания недавно снятого фильма «Праздник», в комедийном ключе повествующей о трагическом времени. В студии может появиться режиссёр картины Алексей Красовский, которого следственные органы недавно вызвали на допрос. К тому же, обязательно «жару» поддаст временная блокировка «Праздника» на одной из видео-платформ. Всё это должно вызвать привычное противостояние между участниками шоу и будет долго смаковаться в СМИ и интернете. Кроме этого, в программе непременно появятся эксперты с диаметрально противоположными взглядами на блокаду Ленинграда, чей спор из разряда конструктивного диалога перерастёт в обычную вакханалию, характерной для шоу Малахова.