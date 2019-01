Всё на продажу: Насильников и убийц в программе Малахова сменят жертвы блокады Ленинграда

View this post on Instagram

Сегодняшний #прямойэфир мы готовили целый год. Накануне 2018 у меня в гостях дома была актриса Валентина Талызина. Она оставила в подарок мне книгу «Блокадный дневник» с одной просьбой- найти и успеть записать воспоминания подростков, переживших блокаду. 12 месяцев поисков, командировок и встреч. Тех, кто не дожил до 75 годовщины снятия Блокады, но их воспоминания есть в книге- озвучили известные актрисы, прошедшие войну... В 17.25 на @tvrussia - встречи, слёзы и страшная правда... #никтонезабытничтонезабыто #ленинград #память