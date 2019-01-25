Супруга Джорджа Клуни покинула с детьми семейную резиденцию

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После громкого скандала в семье голливудской звезды, супруга Амаль больше и слышать о нем не хочет. Клуни пытается наладить отношения с супругой и детьми, но на контакт они не идут.

Супруга Джорджа Клуни сбежала из семейной резиденции вместе с детьми. Известно, что скандал в семье произошел во время отдыха на Сардинии, где пара купила себе огромный дом и собиралась обустраивать его. После ссоры Амаль забрала двоих детей и начала жить отдельно, при этом общаться с отцом она малышам не дает, местом ее обитания стал дом в Италии.

О причинах скандала молчат оба, а Клуни только и говорит о том. Что пытается наладить отношения с женой. Актёр Джордж Клуни и его супруга, адвокат по гражданским делам Амаль Клуни, являются одной из самых красивых и обсуждаемых пар Голливуда. Всевозможные слухи об их отношениях появляются регулярно.

Ранее американские таблоиды также писали, что их брак на грани разрыва из-за кардинально разного образа жизни, однако информация не подтвердилась. Только в прошлом месяце Джордж и Амаль вместе посетили церемонию вручения премий ООН. Супруги держались за руки и выглядели очень счастливыми.