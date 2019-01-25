«Вспомнили с позором»: Первый канал попытался в день рождения Высоцкого создать сенсацию на внебрачных детях

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Сын Владимира Высоцкого Никита очень мудро повел себя и отсек все провокации, которые преподнесли, как желание воссоединить именитую семью.

Сегодня, 25 января день рождения легендарного музыканта, автора хитов многих любимых народом песен – барда Владимира Высоцкого. Обсуждения его жизни, авторские исполнение известных песен и воспоминания о великом человеке не могли пройти тихо и спокойно в этот день. Первый канал попытался в день рождения Высоцкого создать сенсацию на внебрачных детях. В программе «Пусть говорят» Дмитрий Борисов решился поднять тему и так сказать Высоцкого вспомнили с позором.

На эфир пришли многие друзья и хорошие знакомые Владимира Семеновича, но его сын Никита стал настоящим открытием для многих зрителей. Наследник Высоцкого не раз попадал в надуманные разборки вокруг имени отца. Дело в том, что с Высоцким после его смерти связывали многих якобы его внебрачных детей. Апеллируя образом жизни и творческой натурой артиста, который умер раньше своего времени, называли разное количество и личности его «детей». Например, Виктор Кулаков известный многим именно по скандалу с отцовством Высоцкого. Мужчина уверен, что его отцом был именно бард, поскольку его мать швея Людмила Тихоновна Спиридонова познакомилась с легендой в 1960 году и их роман не был однодневным.

Женщина даже говорила, что у нее был церковный брак с Высоцким, которому ребенок был не нужен. Чтобы не делать громких заявлений в то время женщина сочла правильным просто выйти замуж и замолчать правду, которой теперь не верят. Более того, в эту историю оказывается даже вмешалась Пугачева, которая не оставила «сына» своего друга Володи в беде и одиночестве.

«Алла Борисовна особенно нам помогала в первые годы после смерти Высоцкого. Часто звонили, навещала», - говорил Куликов.

Есть еще один известный наследник Высоцкого – Игорь Сиваков, это уже певец, который по манере исполнения и повадкам очень напоминает Высоцкого, но вероятно это может быть и ложный довод в истории об их родстве.

«Я знаком с сыновьями Высоцкого - Аркадием и Никитой, - утверждает Игорь. - Когда они поняли, что я не претендую на наследство отца, стали относиться ко мне терпимо. Нина Максимовна, папина мать, приняла меня очень тепло».

Это конечно же не все внебрачные дети Высоцкого, которые дали о себе знать, еще были и дочки. Но что примечательно, все предполагаемые родственники объявились именно после смерти Высоцкого, может опасаясь раскрытия правды о своем настоящем родителе. Возможно, все претенденты на звание ребенка Высоцкого и сейчас хотели бы подтвердить свои теории и догадки, но Никита Высоцкий отсек все эти попытки и намерения Дмитрия Борисова и программы «Пусть говорят».

«Я в это не играю. Я покидаю ваше собрание», - сообщил сын звезды, напомнив, что предупреждал редакторов «Пусть говорят», что не станет встречаться с «братьями» и «сестрами».



Именно такой финал кажется был очевиден, но все же наследник Высоцкого может и не хочет развивать тему о родстве не желая «устраивать пляски на костях», как это умеют делать на ТВ.