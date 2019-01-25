«И Соболев молодец, и Битва пропиарена»: Разоблачение сыграло на руку экстрасенсам

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В январе 2019 года вышел фильм Бориса Соболева о разоблачении колдунов и магов. Шокирующим фактом стало то, что в нём снялся ведущий телепередачи «Битва Экстрасенсов» Марат Башаров.

23 января состоялась премьера документального фильма «Идущие к чёрту». Режиссёром картины стал известный российский журналист Борис Соболев. В центре сюжета лежит расследование, связанное с деятельностью магов, колдунов и гадалок.

Режиссёр осмелился разоблачить одну из известных телепередач «Битва экстрасенсов». Оказывается, что она основана на обмане и коммерции. Об этом рассказал сам телеведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров, завуалировано, конечно.

В фильме показано интервью, в котором Марат признаётся, что брал деньги у магов за прохождение в следующий тур. Так же в картине принял участие один из братьев Сафроновых, он же организатор проекта «Битвы».

Всё бы ничего, но вот на 3 февраля анонсирован выход нового сезона «Битвы экстрасенсов» в котором снимутся сильнейшие маги. Как это понимать?

Сам Башаров в фильме разоблачил передачу, а теперь снова будет вести её как ни в чём не бывало? Выходит что и Соболев молодец и проект неплохо пропиарен на грядущий показ.

Получается, чёрный пиар сыграет на руку организаторам проекта и привлечёт внимание аудитории. Только вот на сколько серьёзно зрители будут воспринимать происходящее на экране, пока не известно, но то, что программа будет смотреться с ещё большим интересом - точно.