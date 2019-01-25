Опухшее лицо и уставший вид: Бабкина по приезду в Красноярск напугала своей старостью

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Надежда Бабкина шокировала подписчиков неудачной фотографией.

Известная советская и российская народная певица Надежда Бабкина в марте отметит 69 лет. Несмотря на свои года певица с удовольствием балует фанатов снимками в соцсетях Instagram. Так, народная артистка опубликовала снимок с аэропорта в городе Красноярск, где Надежда Бабкина выступит со своим ансамблем «Русская песня».

И хотя на экранах телевизора Бабкина всегда выглядит молодой и ухоженной в стильном наряде и с тонной макияжа, то в жизни дела обстоят немного хуже. Судя по всему, дорога уже не так просто даётся артистке в таком возрасте и по приезду в Красноярск Бабкина слегка напугала фанатов своей старостью. Подписчики отметили на фото опухшее лицо и уставший вид артистки.

Но, даже несмотря на возраст, артистка продолжает оставаться любимицей публики. Соцсети Бабкиной переполнены тёплыми комментариями: «Надежда, восхищаюсь Вами!!!», «Какая вы приятная и любимая! Удачи!», «Любим Вас. Хорошего выступления».