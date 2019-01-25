На концерт «наехавшей» на Путина Пугачёвой за 5 минут раскупили половину билетов

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Несмотря на позицию Пугачёвой к Путину, фанаты почти не оставили свободных билетов.

Недавно стали известны подробности того, что дочь Пугачёвой, Кристина Орбакайте, собирается уехать в США на ПМЖ из-за того, что мать «наехала» на Путина, заявив, что стране нужен новый лидер. Заявление примадонны разлетелось как молния по всей стране. Она утверждает, что именно Путин виноват в том, что вся страна живёт «в каменном веке» и не развивается. Немудрено, что сама Пугачёва живёт в замке, именно поэтому и напоминает ей древние времена Россия.

В подарок к юбилею примадонны многие артисты и певцы отечественной эстрады подготовили концерт-съёмку с её участием, который пройдёт 8 апреля 2019 года в Крокус Сити Холл, а гала-концерт, на котором сама Пугачёва выступит пройдёт в Кремле 17 апреля, и как она сама заявляет - последний. Стоимость билетов достигает 60 000 рублей. Несмотря на это, на концерт «наехавшей» на Путина Пугачёвой большую половину билетов раскупили за 5 минут.

Всё это при том, что большинство жителей страны к Путину относится положительно, особенно та половина населения, которой за 40-50 лет. А это и есть аудитория Пугачёвой, так как молодёжь не её контингент. Любовь к своему кумиру оказалась больше, чем любовь и уважение к Путину.