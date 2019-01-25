Дженнифер Лопес показала последствия диеты без сахара

Сегодня, 13:55

Дженнифер Лопес продемонстрировала очень тонизированное и стройное тело.

Певица засветилась перед папарацци одетой в крошечный спортивный бюстгальтер и разноцветные леггинсы, когда она направлялась в SOMI Fitness. Исполнительница уже показала хорошие последствия диеты без сахара, и каких-либо других углеводов. Она должна длиться 10 дней. Фанаты заметили, что такая жёсткая диета негативно повлияла на настроение звезды и, мягко говоря, она была не в лёгком настроении. Сама певица призналась поклонникам, что она «действительно голодна».

Дженнифер Лопес поддерживает её кавалер Алекс Родригес и также внедрил здоровое питание в свой рацион. На своей страничке в Instagram Дженнифер заявила, что она принимает челлендж и продержится 10 дней без каких либо углеводов. Но после в сторис певица сообщила, что такой вызов даётся ей сложней, чем ожидалось. «И так 24 часа в сутки без сахара и углеводов, узнав много нового о том, что сахар делает с вашим телом и просто нужно держаться подальше от этого», - пишет звезда.