Дочь Хакамады танцует восточные танцы своему парню

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В сети появилось видео танцев, которые дочь политика танцует для своего возлюбленного. Поклонники оценили пластику девушки.

21-летняя Мария Сиротинская известна общественности благодаря своей знаменитой матери Ирине Хакамаде. Известно, что девушка страдает синдромом Дауна, но это вовсе не мешает вести ей полноценный образ жизни, любить и быть любимой. Уже несколько лет она встречается с парнем и делится подробностями на своей страничке в социальной сети Instagram.

Так, 23 января парень Марии выложил в сеть видео, на котором видно как девушка танцует ему восточные танцы. Пользователи отметили не только пластику дочери Хакамады, но и ее счастливые глаза, которые просто светятся.

Известно, что дочь политика и ее возлюбленный давно мечтают о пышной свадьбе. Влюбленные живут вместе, успевая не только заниматься бытовыми вопросами, но и творчеством. Так, Мария уже исполнила роль в одном из спектаклей Кирилла Серебренникова, чем очень гордилась. Ранее Ирина Хакамада рассказывала о том, как воспитывала наследницу. Звезда старалась сделать все возможное, чтобы девочка чувствовала себя самым обычным ребенком и ни в чем не нуждалась.

Напомним, что дочь Хакамады работает моделью, а также посещает разнообразные общественные мероприятия и творческие встречи. Девушка неоднократно отмечала, что даже с синдромом Дауна ей удается быть успешным человеком, уверенным в завтрашнем дне. Ну, а знаменитая мама во всем поддерживает Марию, надеясь, что когда-нибудь она сможет погулять на ее свадьбе.