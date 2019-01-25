Елена Темникова весной выступит в Воронеже с новой программой

Сегодня, 11:50

Бывшая солистка группы «Серебро» 6 марта выступит в концертном зале «Event-hall» и разыграет итальянский автомобиль.

Елена Темникова в рамках своего сольного тура «Temnikovatour 2019», который рассчитан на 30 городов России, посетит Воронеж. В новой программе певица пообещала фанатам необычное спецэффекты, световое шоу и розыгрыш автомобиля.

Организаторы рассказали, что специально разработали приложение дополнительной реальности, установив которое зрители смогут услышать песни и прожить их вместе с певицей. Концертная программа так же станет презентацией нового альбома Temnikova 4, в котором собраны лиричные композиции певицы.

Напомним, что зрители первый раз увидели Темникову после участия в «Фабрике звёзд-2». Она заняла 6 место, но организаторы заметили её. После того она стала участницей группы «Серебро», но в 2014 ушла из неё и стала выступать сольно. Как рассказала певица в одном из интервью, в группе была очень напряжённая обстановка и у неё к тому же начались проблемы со здоровьем.

Позже Темникова познакомилась с Дмитрием Сергеевым, который стал её продюсером и мужем. Сейчас пара воспитывает дочь.