«Наследство Осина мозолит глаза»: Разин критикует «Пусть говорят» - дочь артиста рискует лишиться денег отца

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Названная внебрачная дочь Евгения Осина, признанная умершим певцом за гонорар телевизионщиков незадолго до смерти, может заявить права на наследство в эфире Первого канала.

Чуть более двух месяцев назад из жизни ушёл некогда популярный певец Евгений Осин. Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» страдал от алкогольной зависимости и в последние годы вёл откровенно аморальный образ жизни. Повлияла на здоровье Осина и травма, полученная им недавно в ДТП. Близкие артиста давно предупреждали, что Евгений находится на грани смерти. В то же время сам Осин опровергал это и постоянно акцентировал внимание на том, что намерен начать жизнь с чистого листа. Помочь ему в этом должны были, в том числе, гонорары за участие в ток-шоу, посвящённых судьбе артиста. На одном из них в числе прочего Осин даже признал внебрачную дочь, коей оказалась 13-летняя девочка по имени Настя, рождённая бывшей домработницей Осина. По крайней мере, в таковом статусе её видит близкий друг Евгения, продюсер Андрей Разин. Последний после смерти певца, ввиду финансовых проблем его семьи, взял на себя организацию похорон артиста, а также пообещал сделать из дочери Осина Агнии настоящую звезду.

Несмотря на то, что при жизни Евгений нищенствовал и перебивался случайными доходами, после себя он оставил солидное наследство. Известно, что у артиста в собственности к моменту смерти оставалась большая квартира в Москве, стоимость которой оценивалась в 30 миллионов рублей. Также незадолго до трагедии Осин продал гараж за 3 миллиона рублей. Помимо прочего за певцом оставались авторские права на его хиты, которые до сих пор можно услышать на радио. Официально наследниками Евгения к настоящему моменту являются его сестра Альбина, которая и нашла его мёртвым, а также дочь Агния. По некоторым данным женщина отказалась от своих прав на имущество Осина в пользу несовершеннолетней племянницы. Казалось бы, проблем с наследованием имущества Евгения практически не осталось, однако внезапно журналисты взбудоражили общественность очередной семейной тайной Осина. Теперь дочь артиста рискует лишиться денег отца.

Внезапно оказалось, что наследство Осина «мозолит глаза» женщине по имени Елена Скорнякова. Ранее продюсеры популярного шоу «Пусть говорят» пригласили её вместе с 13-летней дочерью в эфир, чтобы рассказать шокирующие подробности появления на свет несовершеннолетней девочки. В числе прочего Скорнякова заявила, что была сожительницей Осина и родила дочь именно от него. Сам Евгений публично подтвердил это и признал внебрачного ребёнка. В рамках данного выпуска «Пусть говорят» якобы даже проводились некие тесты ДНК, которые подтвердили отцовство Осина. Теперь же Елена с дочерью претендуют на то, чтобы заполучить как минимум треть от наследства умершего артиста.

Против этого резко выступил Андрей Разин, который взял «шефство» над законной дочерью друга. Скорнякову он обвинил во лжи, заявив, что она является самозванкой, которая подговорила на ложь свою дочь. «Она никогда не жила у Евгения Осина. Она убирала у него. Женя платил ей за уборку 5000 рублей. Дочь уборщицы он никогда не воспитывал, никогда не удочерял», - заявил Разин. Также среди прочего продюсер сообщил, что в последнем разговоре с дочерью Агнией Осин ей якобы признался, что согласился солгать на «Пусть говорят» за гонорар. Ввиду тяжёлого материального положения он, по словам Разина, взял от продюсеров программы за признание внебрачной дочери 150 тысяч рублей гонорара. Такую же сумму якобы заплатили и Скорняковой. «Все это было подстроено! Я приношу извинения. Мне просто заплатили деньги, это просто шоу», - пересказывает слова друга Разин.

По мере приближения даты распределения наследства (по закону должно пройти полгода с момента смерти) Осина в СМИ всё активнее муссируется тема внебрачной дочери Евгения. Ключевую роль в этом играет «Пусть говорят». В своём Instagram Разин анонсировал «провокацию» авторов данной программы против Агнии Осиной и в целом семьи умершего артиста. Продюсер пригрозил продюсерам шоу и Скорняковой судом за ложь и клевету в адрес его друга. В то же время неизвестно, как далеко за 150 тысяч рублей в своё время зашёл сам Осин. Если вспомнить ДНК-тесты на «Пусть говорят», правдивость которых признал певец, можно предположить, что бывшая домработница Евгения может при поддержке журналистов Первого канала воспользоваться ими и заполучить часть наследства артиста.

Между тем, не известно, действительно ли наследники Осина захотят иметь дело с его имуществом, а также оставшимися правами. По некоторым данным, квартира Осина в Москве находится в ужасном состоянии и требует масштабного восстановления, цена которого составит порядка 2 миллионов рублей. Также есть вероятность, что в последние годы певец жил в долг и накопил большое количество кредитов, бремя погашения которых также ляжет на наследников Осина.