Дети останутся в Нью-Йорке: Орбакайте рискует остаться в Мексике с Киркоровым

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Дональд Трамп может не впустить Кристину в США, а Путин Филиппа – в Россию.

На днях стало известно, что Кристина Орбакайте осталась в США на постоянное место жительства, для сохранения заграничного имения на Кипре.

В гости к ним приехал Филипп Киркоров, который путешествовал по США со своими близкими друзьями. Восхищение Америкой могло спровоцировать конфликт с Путиным, однако все вопросы разрешила Примадонна. Получилось у нее это провокацией публичной критики власти, поэтому Владимир Путин отступил, так как знает, что последователей Пугачевой в России более чем достаточно.

Решив проблему с одним президентом, компания рискует нарваться на раздор с другим. Известно, что сейчас США имеет напряженные отношения с Мексикой. Коренным жителям демократичной страны высказываться можно, однако если ты широко известное лицо, сбежавшее из России – в Америке стоит молчать о политических проблемах.

Однако Кристина не последовала этому правилу. Теперь в своих социальных сетях открыто восхищается Мексикой, демонстрируя как там хорошо. Провоцирует конфликт и Киркоров, который не имеет такого уж и влияния на Путина. Открыта восхищаясь и иногда, но тише чем Пугачёва, критикуя власть. Филя же рисует остаться без крова в России.

В комментариях к публикации Кристины из Мексики, жители России пожелали оставаться звёздам в Мексике, критикуя их манеру исполнения, хореографию и отношение к жизни.

Также комментарии разрывались вопросами, куда же делись младшие дети Кристины?

Известно, что средний сын - Дени Байсаров и муж - Майк Земцов, отдыхают сейчас с ней. Старшему сыну 27 и он прекрасно проживает сам в Великобритании, однако младшую дочь - Клавдию Земцову, они оставили в Нью-Йорке с няней.

Если Кристина и Филипп сейчас не остановятся и продолжат злить политические власти – дороги в свои страны всей компании будет не видать, а пока они рискуют остаться в Мексике.