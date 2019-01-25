Бабушка лёгкого поведения: Киркоров троллит Пугачёву и Галкина разницей в возрасте

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Безутешный Киркоров ищет любую возможность пройтись по Галкину и Пугачёвой.

Непреходящее подобострастное отношение Филиппа к своему вечному кумиру и бывшей жене – Алле Борисовне давно вошло в поговорку. Киркоров постоянно твердит о любви к Примадонне и показательно сокрушается о преждевременном крахе их отношений. При этом, он вынужден терпеть сомнительные колкости от Галкина под одобрительный смех Пугачёвой. Сам Филипп не остаётся в долгу и нередко в завуалированной форме напоминает о некоторых нюанса брака пародиста и певицы. Недавно Лучезарный публично рассыпался в комплиментах по поводу выхода в прокат комедии «Бабушка лёгкого поведения», само название которой многие связали с образом Примадонны.

Фанатам показалось, что тем самым Киркоров троллит Аллу Борисовну разницей в возрасте с Максимом, совершенно позабыв, что сам ранее побывал в таком же положении. К тому же, заглавной темой саундтрека фильма стал хит «Цвет настроения синий», подчёркивающий причастность Киркорова к созданию кино с таким говорящим названием. Неизвестно, заметит ли Пугачёва выпад в свой адрес, но зрители, посмотревшие картину, отметили её полную посредственность и пустоту.