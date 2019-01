Бабушка лёгкого поведения: Киркоров троллит Пугачёву и Галкина разницей в возрасте

View this post on Instagram

Всем срочно в кино !!! Уже с сегодняшнего дня, 24 января!!!! Во всех кинотеатрах страны! Самая смешная комедия года с участием СУПЕРЗВЕЗДЫ @arthurpirozhkov , и от создателя «ЛЮБВИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»- Марюса Вайсберг @weisbergfilms НЕ ПРОПУСТИТЕ! Это ООООЧЕНЬ СМЕШНО!( да ещё под «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ» @antonpustovoj и не только😜) Не пожалеете! ПИРОЖКОВ-РЕВВА- THE BEST!👍🕺🏻 А так же @kurtsyn_roman @marina_phedunkiv @m_galustyan @chistyakova_ionova и много много много ещё талантливого и смешного!!