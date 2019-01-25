Бабушка лёгкого поведения: Киркоров троллит Пугачёву и Галкина разницей в возрасте

Безутешный Киркоров ищет любую возможность пройтись по Галкину и Пугачёвой.
Непреходящее подобострастное отношение Филиппа к своему вечному кумиру и бывшей жене – Алле Борисовне давно вошло в поговорку. Киркоров постоянно твердит о любви к Примадонне и показательно сокрушается о преждевременном крахе их отношений. При этом, он вынужден терпеть сомнительные колкости от Галкина под одобрительный смех Пугачёвой. Сам Филипп не остаётся в долгу и нередко в завуалированной форме напоминает о некоторых нюанса брака пародиста и певицы. Недавно Лучезарный публично рассыпался в комплиментах по поводу выхода в прокат комедии «Бабушка лёгкого поведения», само название которой многие связали с образом Примадонны.
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Всем срочно в кино !!! Уже с сегодняшнего дня, 24 января!!!! Во всех кинотеатрах страны! Самая смешная комедия года с участием СУПЕРЗВЕЗДЫ @arthurpirozhkov , и от создателя «ЛЮБВИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»- Марюса Вайсберг @weisbergfilms НЕ ПРОПУСТИТЕ! Это ООООЧЕНЬ СМЕШНО!( да ещё под «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ» @antonpustovoj и не только😜) Не пожалеете! ПИРОЖКОВ-РЕВВА- THE BEST!👍🕺🏻 А так же @kurtsyn_roman @marina_phedunkiv @m_galustyan @chistyakova_ionova и много много много ещё талантливого и смешного!!
Фанатам показалось, что тем самым Киркоров троллит Аллу Борисовну разницей в возрасте с Максимом, совершенно позабыв, что сам ранее побывал в таком же положении. К тому же, заглавной темой саундтрека фильма стал хит «Цвет настроения синий», подчёркивающий причастность Киркорова к созданию кино с таким говорящим названием. Неизвестно, заметит ли Пугачёва выпад в свой адрес, но зрители, посмотревшие картину, отметили её полную посредственность и пустоту.