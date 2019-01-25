«Привет, цистит»: Фанаты пророчат «жаркой» Бузовой проблемы со здоровьем

Сегодня, 09:35

Ольга продолжает слать приветы поклонникам с заснеженных склонов Куршавеля, где звезда «Дома-2» проводит свой отпуск.

Ольга Бузова по праву считается одной из самых ярких личностей за всю историю популярного проекта «Дом-2». Звезда реалити привлекала внимание своей непосредственностью, умением создать шоу на «ровном месте». За это поклонники Бузову любят и сегодня. Появление Ольги в где-либо, будь то концерт, очередная премия или «лобное место», всегда ознаменуется ярким и эпатажным появлением телезвезды. Не уступает себе Бузова и на отдыхе. С начала года селебрити проводит время в компании сестры Анны и своих друзей на мировых курортах. Сперва Бузова отправилась на Мальдивы, где успела сделать тысячу сторис, трансляций, фотографий и видео в Isnatagram. Теперь же звезда отправилась во французские Альпы, где также не упускает возможности показать себя во всей красе.

Несмотря на то, что в Куршавеле сейчас средняя температура воздуха составляет -10°...-12°, Бузова просто не может отказать себе в удовольствии лишний раз похвастать перед подписчиками в сети своим обнажённым телом. Накануне в блоге знаменитости появилось провокационное фото в купальнике. Ольга предстала перед многомиллионной аудиторией в довольно пикантной позе на фоне заснеженного леса. При этом из одежды на Бузовой, помимо купальника, была лишь меховая шапка и рукавицы. Несмотря на то, что эффектное фото было оценено многими поклонниками довольно высоко (публикация набрала за ночь более 360 тысяч отметок «Нравится»), значительная часть аудитории нещадно раскритиковала теледиву за пренебрежение собственным здоровьем.

В комментариях под постом пользователи отмечали, что безответственность Бузовой может спровоцировать развитие опасных заболеваний, способных вызвать тяжелейшие осложнения, в том числе отказ некоторых органов и даже бесплодие. Фанаты уже пророчат «жаркой» Бузовой проблемы со здоровьем, которые также активно, по их мнению, будут освещаться знаменитостью в соцсетях. «Summer or winter? я однозначно выберу лыжи и горы, а ты?», - подписала снимок звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.). «Сначала ты выберешь лыжи и горы, а потом цистит выберет тебя», - тут же отвечает ей поклонник. Комментарий за считанные часы собрал более 700 «лайков».

Другие пользователи также поддержали такую точку зрения и предостерегли Бузову от необдуманной бравады. «и всё-таки она застудит свою кормилицу», «мать моих детей, оденься», «привет, цистит», «скоро у неё почки откажут или ещё какой орган.. а всё из за отсутствия мозга», «Ольга уже наверно давно все себе заморозила», «одеться не помешало бы, простынеш себе одно место», «Потом будешь подыхать в сторис под капельницей перед всем миром, чтобы её пожалели», «А потом родить не смогут», «Главное что голова в тепле. Здравствуй цистит», - пишут в сети недоумевающие фанаты Ольги Бузовой.