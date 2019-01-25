Развод и девичья фамилия: Собчак решила отвлечь от своей семейной драмы — жертвой из народа

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После драки Богомолова и Виторгана - Ксения ударилась в примерную «Яжмать», но для пущей убедительности припомнила девушку, которую сама того не ведая, подвела под монастырь с тюремными окнами.

В своем Stories Instagram Ксения Анатольевна продемонстрировала влюбленную и заботливую мамочку, у которой семейная идиллия зашкаливает. Вот только все это «нарисовано», потому как супруг ясно дал понять — они больше не вместе и закрыл комментарии в своей соцсети.

«Давайте сделаем так: все СМИ и журналисты, которые в последние пару дней так бодро и смачно писали про меня - давайте вы также бодро напишете о Насте Шевченко, матери 3 детей, которую сегодня совершенно по беспределу посадили под домашний арест за «участие в нежелательной организации «Открытая Россия» (дескать, участвовала в конференции и написала пост в интернете!). Настя возглавляла мой штаб в Ростове-на-Дону во время избирательной кампании и сейчас - отделение нашей партии. Полнейшее беззаконие и беспредел! Вы только посмотрите - сколько конвоиров! как будто она кого-то убила или украла миллиард. Нет! она участвовала, мать вашу, в конференции! …...совсем!!!», - возмутилась Ксения Собчак в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня».

Как было на самом деле, конечно нашей редакции узнать не удалось. Ясно одно, что в семье Ксении Анатольевны назрел развод и девичья фамилия. Именно таким способом, Собчак решила отвлечь от своей семейной драмы — жертвой из народа. Она убеждена, что поступает правильно, но самое главное - не идет в разрез своим желаниям и страсти. Вот только от этого уже пострадал ни один человек.

Ксению Собчак по истине можно назвать «провокатором 21 века!». Накануне, Максим Виторган прокомментировал расставание с супругой и попросил больше не приписывать его к Ксении Собчак и Константину Богомолову.

Актер тяжело переживает предательство Собчак и сейчас им предстоит делить внимание единственного ребенка — Платона. Не исключено, что раздел имущества будет таким же громким, как и в случае пары Петросяна и Степаненко. Евгений Ваганович до сих пор не смог добиться «оккупированной» супругой жилплощади в элитном районе и многомиллионных коллекций и рукописей.