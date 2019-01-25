«Миллиардерша Шургина»: Первый канал и Россия-1 борются за хайповую Дианку

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«Российское телевидение — это яма» - заявил бывший работник редакторской команды «Пусть говорят», «На самом деле» и «Прямой эфир». Интернет-журналисты взяли интервью у парня, который когда-то сотрудничал с Андреем Малаховым, Борисовым и Шепелевым. Молодой человек по имени Радмир Кузнец рассекретил многие тайны центральных телеканалов и культовых «разговорных» проектов. Но, самое главное, парень вывел на чистую воду бизнес-план «Диана Шурыгина», заявив, что это не более, чем отработанная схема приносящая деньги.

Начать стоит с неутешительных новостей, историю о Диане Шурыгиной будут крутить по Первому и Второму каналу до конца 2019 года. Бывший работник телевидения сообщил общественности, что за каждый эфир мать Шурыгиной получает около миллиона рублей, страшно представить какие же баснословные гонорары получает сама Диана. Кстати говоря, матушка продажной блудницы выполняет не только родительские обязанности для дочери, но и является её финансовым директором, продюсером и PR-директором.

В следствие этого, «история про изнасилование — на донышке» приобретает совершенно другой характер. Происходящее в различных студиях первого канала уже не должно вызывать эмоции негодования и отчаяния у зрителей, так как вся ситуация — фейк. Дело обстоит так, главным героям пишут отработанный сценарий, благодаря которому, юная особо ведет себя, как ненормальная.

За её «такое» поведение по сценарию, Диана Шурыгина и её семья «гребёт» деньги лопатой. По логике вещей, если мама «изнасилованной» получает около миллиона, а сама девушка примерно от полутора миллиона и выше, да и отец наверняка по суммам не отстаёт, то с одной съёмочной площадки Первого канала, семья увозит 3 миллиона рублей, может даже и больше.

Центральные телеканалы тоже не отстают, так как сами наживаются на истории «про изнасилование».

К примеру, когда Семёнов вышел из тюрьмы, а он действительно был там, это пожалуй единственный правдивый факт из всей этой истории, парня разрывали на части «Первый канал» и «Россия-1».

У Дианы Шурыгиной заключён контракт с Первым каналом, по причине которого, особа не может «торговать лицом» на других телевизионных проектах. Что же до отсидевшего, Сергея звали и туда и туда, но Россия-1 предложила парню гонорар побольше, поэтому и получился такой резонанс, что Шурыга на Первом, а Семёнов на втором.

Радмир также заявил, что бой за всю эту историю был долгий и довольно страшный. Первый и Второй каналы долго боролись за хайповую Дианку, выиграл «Первый», а второму достался лишь Семёнов. Итог таков, Шурыгина стала миллиардершей, после этой истории, Семёнов состоятельным, а телевидение получило рейтинги. Иными словами «все в плюсе», кроме самого зрителя к сожалению.