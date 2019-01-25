«Очень хорошо!»: Бузова может быть причастна к болезненному состоянию Пугачевой

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За место Примадонны России боролась уже не одна девушка. Пугачеву хитрым способом может столкнуть Ольга Бузова.

Алла Пугачева - советская и российская эстрадная певица в возрасте 69 лет. В эстраде РФ - Пугачева, она же Примадонна - потому что только она не пела на сцене, а играла и жила. На тот момент это сильно повлияло на карьеру многих музыкантов, и именно после Аллы всех певцов и певиц начали называть артистами.

Почетное звание Примадонны (prima (первая) donna (дама) страны хотел получить каждый, однако пока никому не удалось даже пододвинуть Аллу с «трона».

Сейчас же у следующих поколений, которые уже почти не знают песни Аллы, кумиром является Ольга Бузова. На её концертах собираются тысячи людей, а всё выступление из музыки и пения превращается в шоу!

Так как Ольга Бузова действительно подходит по критерию Примадонны страны, так как на сцене она действительно играет, ей нужно серьезно побороться, чем она сейчас действительно и занимается.

Не беря во внимание этот факт, может быть непонятно, что и кому Оля пытается доказать, но, как оказалось конкурент лишь один - он рыжий, поёт и уже близок к 70-летию – это Алла Пугачёва.

Стало известно, что к «пододвинуть» Аллу Оля планировала еще в конце 2018 года, назвав себя Примадонной на «Голубом Урганте», однако этого не вышло, потому что Правительство и вся эстрада была против ухода Пугачёвой.

Далее, как заметили сами фанаты Бузовой, она стала записывать треки всё чаще, стараться всё больше, а у Пугачевой резко ухудшилось здоровье.

Напомним, к примеру, что не так давно на телепрограмме «Сегодня вечером» Алла Пугачёва оказалась в предсмертном состоянии. Проблема в том, что последствия имеют место быть. Алле сейчас совсем нельзя нервничать, однако Оля заставляет своими новыми треками, как «Танцуй под Бузову», «Очень хорошо!» (это только за январь 2019 года) перебивать популярность на себя.

Известно, что Алла очень волнуется на свет своего юбилейного концерта в честь 70-летия, но если Алла не будет звучать из «каждого приёмника» перед своим грандиозным выступлением, это будет фиаско. Есть даже вероятность того, что она впадёт в кому на концерте, из-за волнения и переживаний, и Бузова будет причастна к этому болезненному состоянию.