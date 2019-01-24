Борисова заигрывает с наркоманией: Роль в клипе Бузовой может вернуть Дану «на иглу»

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Участие в видеоработе «Танцуй под кайфом» может стать роковым для телеведущей, так как она и так с трудом избавилась от зависимости, а теперь вновь может примерить на себя эту роль и в будущем снова вернуться к ней.

В своем аккаунте в Instagram Дана Борисова опубликовала пост о том, что в клипе Ольги Бузовой она вновь примерит на себя роль зависимой от запрещенных веществ.

«Доброго дня, мои дорогие, а я тем временем выбираю платья для съёмок в новом клипе @buzova86. Да ,в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашённой звезды,и буду играть свою самую любимую роль ,отрицательного персонажа ,тусовщицы и зависимой нарк ..ки ,какой я была до реабилитации. Клип обречён на успех ,по-моему. А что ,я за правду», - написала Дана.

Данный факт, как минимум, настораживает. Ведь роль в клипе Бузовой в действительности может вернуть Дану «на иглу», так как она может почувствовать тот «кайф» и вновь обрести чувство, которое не давало ей покоя на протяжении такого долгого времени. Тем более, что роль тусовщицы, по ее словам, ей очень даже по душе и это может являться подтверждением тому, что она даже скучает по времени «забытия».

Как бы то ни было, поклонники все-таки верят в Дану Борисову и надеются на то, что ради дочери она все-таки не сорвется и спокойно отнесется к той самой роли и не станет подвергаться в будущем воздействию запрещенных веществ и алкоголя, ведь ее коллеги Крис Кельми и Евгений Осин уже поплатились жизнями за зависимость, а ее дочь верит в маму и знает, что она сильнее, ведь Дана так долго «отвоевывала» возможность жить с дочерью и только начала налаживать карьеру, потому весьма сомнительно, что она попрощается с этим ради саморазрушения и физической и моральной деградации. Звучит логично, но зачастую у зависимых людей такое понятие напрочь отсутствует. Остается надеяться, что хоть Борисова и «заигрывает с наркоманией» в новой видеоработе Бузовой, но останется на своем месте и рядом с дочерью в здравом уме и рассудке.