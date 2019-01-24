«В каждую дырку затычка»: Волочкова пришла на шоу Малахова чтобы охмурить разведённого Петросяна-Сеть

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На посвящённом Петросяну выпуске «Привет, Андрей» Анастасия стала чуть не главной гостьей. Обойдя развод юмориста и Степаненко стороной, Малахов решил охмурить его с помощью Волочковой ради поднятия рейтингов своих шоу.

Андрей Малахов является самым скандальным ведущим России. В погонях за рейтингами в его шоу происходят самые изощрённые вещи. Достаточно только вспомнить истории о Гогене Солнцеве и его «бабе Кате», о Шаляпине и Цымбалюк-Романовской, матах Виктории Бони в прямом эфире и так далее. Недавно же Малахов решил позарится и на Евгения Петросяна, чей развод Андрей как-то прошёл стороной.

Один из выпусков «Привет, Андрей» будет посвящён «Смехопанораме», главным героем шоу станет конечно же самый пожилой и завидный жених России Петросян. Примечательно, что телепередачу Малахова с юмористом разрекламировали уже многие звёзды. Среди них была и предполагаемая любовница Евгения Вагановича Татьяна Брухунова, и даже Анастасия Волочкова. Оказалось, балерина была в числе немногочисленных гостей в студии Малахова.

Анастасия опубликовала в Сеть несколько фотографий со сьёмок «Привет, Андрей». Балерина наверняка поняла, что фанаты потребуют объяснений, мол она в «каждую дырку затычка» и никакого отношения к Петросяну не имеет. Поэтому, Волочкова уточнила в подписи к посту, что участвовала в номере с Петросяном в «Голубом огоньке» несколько лет назад. Анастасии очень запомнилось совместное с Евгением Вагановичем выступление, которое женщина считает смешным.

Как бы то ни было, однако фанаты всё равно остались в недоумении. В комментариях к посту люди пришли к выводу, мол Волочкова пришла на шоу Малахова чтобы «охмурить» разведённого Петросяна, другого объяснения неожиданному визиту они не нашли. Не смотря на разъяснения Волочковой, поклонникам осталось непонятно, какое отношение Петросян к ней имеет, ведь он выступал со многими артистками, и с таким же успехом можно было бы позвать Ольгу Бузову.

Некоторые фолловеры подшутили, мол Волочкову позвали ради её фирменных шпагатов, чтобы «публику развлекала».

Стоит также отметить, что сам Петросян наличием в студии Волочковой видимо не особенно гордится. Юморист также анонсировал выпуск шоу Малахова и выложил несколько фото, в которых и на балерину не было и намёка.

Возможно, Анастасия стала гостьей действительно из-за близкого общения и дружбы с Петросяном, а возможно, её пригасили только в качестве скандальной и громкой персоны. В любом случае, окончательно всё будет известно только после выхода шоу на экраны.