Сегодня, 22:01

Европе шах и мат. Участие двухметрового русского болгарина, одетого как символ ЛГБТ-сообщества, в главном музыкальном событии года, может вывести отношения с ЕС на новый уровень. Упрекнуть россиян в гонении на секс-меньшинства будет просто невозможно.

Не смотря на свою традиционную ориентацию поп-король может идеально влиться в музыкальный конкурс, который в последнее практически стал фестивалем сексуальных меньшинств.

До Евровидения, которое в этом году принимает Израиль, осталось меньше пяти месяцев, поэтому Россия уже начала выбирать достойного представителя страны для участия и победы в конкурсе. По мнению большинства, представлять страну должен Филипп Киркоров, с этим согласны и представители власти и народа.

Выбор на Киркорова пал не случайно, считают патриотически настроенные поклонники. Филипп Бедросович не просто поразительно талантлив, но и способен своим видом разорвать все существующие в Европе шаблоны о русских. Некоторые даже считают, что Киркоров - секретное оружие Путина, которое сделает все заявления Западных политиков и общественников о притеснении секс-меньшинств в России несостоятельными.

Запад должен будет просто умолкнуть, потому что весь мир узнает, что Россию представляет россиянин с болгарскими корнями, вполне гетеросексуальный однолюб, одетый в перья и стразы, самостоятельно воспитывающий двоих детей, рожденных суррогатной матерью, который еще и умеет петь. А в том, что травести-шоу Киркорава на Евровидении будут очень высоко оценены публикой сомневаться не приходится. Так, что не политики и оружие, а именно Киркоров может навсегда отучить Запад травить Россию, особенно если вспомнить о том, что он и сам навалять по шее при необходимости может.