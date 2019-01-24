«Мы народ в гробу видали»: Шнуров написал матерный стих о новых законах Госдумы

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Лидер группы «Ленинград» сравнил современных политиков с феодалами.

Сергей Шнуров не мог упустить возможность проявить свой поэтический талант на злободневную тему. Напомним, что в четверг Госдума в первом чтении приняла законопроект, определяющий наказание за распространение в СМИ заведомо неправдивых сведений. В народе его прозвали «закон о фейковых новостях». Также депутаты хотят запретить пользователям критиковать власть на просторах «всемирной паутины». Под «критикой» понимают любое неодобрительное высказывание в сторону госуправленцев.

Такое желание заседателей Госдумы ограничить доступ россиян к свободной информации и выражению своих мыслей вводит в ступор граждан. Некоторые даже стали сочинять свои стихи от лица депутатов, вроде «Мы народ в гробу видали».

Сергей Шнуров, следуя своей тенденции, сравнил политиков с феодалами, тонко проживающими жизни предков. Они вновь вызывают неугодных на дуэли и на законных основаниях требуют уважения к своему слою общества, оставляя рабочий класс рабочим. При этом в уклады современного общества такая социально-политическая догматика совершенно не вписывается, скорее напоминая эпоху Средневековья, когда и процветал феодализм. Написанный Сергеем Шнуровым матерный стих вызвал одобрение у поклонников, даже тех, кто противится «острому» словцу. В Сети, как обычно, стали призывать к массовому выражению протеста.