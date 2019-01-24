«Пример для подражания»: Самбурскую обвинили в развращении подростков

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Шутки о половых органах, ненормативная лексика и «неподобающее» поведение просто неприемлемы для артистки такого уровня, считают пользователи. По мнению аудитории, на Настасью смотрят не только взрослые, но и подростки, беря ее в пример, а потому ей стоит быть более сдержанной в своих публикациях.

В своем аккаунте в Instagram Настасья Самбурская опубликовала в очередной раз искрометную шутку и подкрепила ее весьма двусмысленным фото. На нем она явно делает ингаляцию для улучшения состояния собственного голоса, так как ранее она поделилась с подписчиками тем, что серьезно заболела и теперь вынуждена активно возобновлять работу голосовых связок, чтобы 26 января беспрепятственно выступить на сольном концерте.

«Вызываю духов в домашних условиях, а не то, что вы там подумали)))) Ну ничего, очень многие голоса не имеют, но поют и я туда же. 26 го января, клуб Соло, сольник)», - подписала фото с ингаляцией Самбурская.

Многие поклонники оценили шутку, но некоторые начали также шутя спрашивать о том, что же на самом деле в чайнике. Однако, не всем подобный формат публикаций пришелся по душе. Подписчики выразили негодование в связи с тем, что Настасья ведь «пример для подражания» большой аудитории из молодежи и они смотрят на нее с неприкрытым восхищением. А она, по мнению некоторых пользователей, пропагандирует в своих соцсетях ненормативную лексику, разгульный образ жизни, а также шутит о половых органах, что совершенно нельзя делать звезде такого масштаба.

Таким образом, Самбурскую обвинили в развращении подростков собственными публикациями, так как, по мнению поклонников, она должна очень внимательно следить за тем, что она говорит и в каком контексте.