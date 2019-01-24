«Круто поет собака»: Фанаты Баскова настаивают на дуэте с новым исполнителем

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Далматин Баскович, настоящая кличка которого пока остается тайной для поклонников звезды, может стать настоящим открытием в мире шоу-бизнеса. Его вокальный дебют уже сорвал бурные овации.

Вчера в своем Instagram-аккаунте Николай Басков собственноручно представил публике «конкурента». Видеоролик, на котором номинант на Grammy исполняет его рекламный хит, Басков сопроводил подписью: «Ну всё, как теперь спать».

Переживания Николая вполне понятны: спокойно спать уже не получится, потому новым музыкальным дарованием оказался очень стройный, красивый и талантливый пес, музыкальные способности которого уже оценили в Сети.

«Пес сказал я тоже так могу и не хуже «Поклонники везде, даже там где вы не думали. «Ученик перепел учителя!», «Ахаха полный успех!))) Даже собаки теперь от Вас без ума))», « Запишите дуэт с этим пёсиком, народ требует!)))», «Ну артист прям! Талант», «Хорошо поет собака», «Супер талантливая собачка!!!», «Бек вокал))», «Пес попал в тональность)», «Баскова даже животные любят и пёсик решил спеть с ним дуэтом))», «Надо брать на подпевки!!!», «Какое чудо...», «Насмешили до слез!!!», - комментируют фанаты и даже настаивают на дуэте с новым исполнителем.

Будет ли дуэт, Басков пока не сообщил, но пес действительно может стать гвоздем какой-нибудь музыкальной программы, может его даже пригласят в студию к Андрею Малахову, чтобы провести расследование и узнать, откуда у собаки такие способности, шутят в Сети.