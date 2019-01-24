Пескову нужно начать искать замену жене – Обрюзгшая Татьяна Навка уже не в силах скрывать свой возраст

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Жена пресс-секретаря Путина тратит на отдых на Мальдивах 24 000 долларов в день и ещё тысячи долларов на элитные развлечения со спортом. При этом её внешний вид оставляет желать лучшего. Татьяну обвинили в «старческой фигуре».

Когда-то известная фигуристка Татьяна Навка, а теперь жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никогда не стеснялась демонстрировать общественности роскошную и беззаботную жизнь, которая у неё появилась после свадьбы с высокопоставленным чиновником. Навка то и дело публикует в соцсетях сотки фотографий с отдыха в самых дорогих и экзотических уголках Земли.

Конечно же, о большом спорте и карьере супруги Пескова теперь и речи быть не может. Как признавалась сама Татьяна в одном из своих интервью, после покорения Олимпа в фигурном катании, она думала, мол жизнь закончилась. Однако, в последствии женщина решила продолжить заниматься коньками, только в художественном направлении. Таким образом, согласно соцсетям Навки, это единственный род её деятельности, кроме отдыха конечно.

Сейчас жена Пескова отдыхает на Мальдивах. Как сообщают осведомлённые лица, Навка сняла самую дорогую виллу в комплексе Vela Private Island, за которую она платит по 24 000 долларов в день. Примечательно, что официально даже супруг Татьяны зарабатывает денег меньше, чем стоит семейный отель. Вместе с Навкой на вилле живёт певица Жасмин, мать экс-спортсменки и конечно же дети.

Татьяна не стесняется выкладывать фото с многомиллионного отдыха, но недавно именно они сыграли с женщиной злую шутку. Навке уже 43 года, и скрывать свой возраст она уже не в силах. В недавнем посте в Instagram Татьяна показала, что уже давно «обрюзгшая», хотя при этом продолжила хвалится, мол занимается спортом и старается придерживаться здорового питания.

Поклонники отметили, мол фигуристка уже давно выглядит не молодо. Ей предложили набрать немного веса, чтобы скрыть «жилистость», которая не красит Татьяну. Некоторые поклонники также подшутили, мол любителю «разводиться» Пескову уже нужно начать искать замену жене. Пресс-секретарь Путина известен не только громкими высказываниями, но и количеством неудачных предыдущих браков.

Как бы то ни было, стоит признать, что Навка всё же действительно старается следить за фигурой. Даже на отдыхе на Мальдивах жена тратила тысячи долларов на VIP-уроки для гольфа, местные СПА-центры, элитных тренеров по йоге и медитации.