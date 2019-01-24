«Морской дьявол» напугал Жасмин и ее детей на отдыхе

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Певице пришлось спасать двухлетнего сына от гигантского ядовитого ската.

На данный момент певица Жасмин находится на Мальдивах на отдыхе со своими детьми. Естественно, что там не обходится без знакомства с представителями местной фауны. В один из дней, гуляя по пляжу, Жасмин обнаружила в воде у самого берега огромное чудовище. Местные жители рассказали знаменитости, что это манта, или гигантский «морской дьявол» из семейства скатов.

Сначала Жасмин боялась к нему подходить, чтобы не получить разряд током, но позже оказалось, что опасаться стоит только огромного шипа на хвосте ската, так как именно в нем содержится весь яд. При этом ее 8-летняя дочь даже притронулась к животному, а вот малолетнего сына певица постоянно оттаскивала от «монстра», ведь боялась, что он как раз и притронется к шипу.

Таким образом, скат напугал Жасмин и ее детей, но им удалось узнать о нем даже побольше и детям было очень интересно, по словам певицы, познакомиться со столь экзотическим животным.