«Мама, не зли Путина»: Орбакайте могла сбежать в США из-за «наехавшей» на президента Пугачевой

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Кристина долго не хотела уезжать из России, но как только Примадонна вновь разнесла Кремль, ее дочь незамедлительно мигрировала в Штаты.

Ранее мы предположили, что Алла Пугачева и Максим Галкин не просто так открыто критикуют власть. За антипутинским настроением звездного семейства вполне может скрываться желание уберечь от западных санкций заграничное имущество, в частности, дом на Кипре. Кристина Орбакайте не поддерживала позицию матери публично, хотя из-за политической ситуации в мире у нее аналогичные риски. Дочь Примадонны выбрала более эффективный способ сохранения жилья за границей - переехала в него жить на постоянной основе.

Орбакайте долго и упрямо не хотела подчиняться воле мужа и мигрировать на ПМЖ в США. Большую часть времени Кристина проводила на родине, перелетая за океан только на каникулы. Но ситуация изменилась после того, как прошлым летом Алла Пугачева в очередной раз затравила Владимира Путина. Примадонна осталась недовольна переизбранием четырежды президента РФ на новый срок, заявив, что стране нужен новый лидер. ВВП же, по мнению Народной артистки, делает все возможное, дабы россияне жили в каменном веке. В частности, Пугачевой не дает покоя утраченная из-за санкций привилегия отечественных исполнителей выступать за границей.

Путин, несмотря на жесткую критику от звезды планетарного масштаба, пока никак не отреагировал, Орбакайте же, отреагировала мгновенно. За пару месяцев Кристина закончила ремонт в новой нью-йоркской квартире и переехала в Штаты на ПМЖ. Ее дочь Клавдия уже ходит в местную подготовительную школу, а звездная мама подыскивает для наследницы балетную школу, аналогичную ее любимой московской. Ничего не указывает на то, что Кристина вернется в Россию, разумеется, если это не выступления или праздники.

Любопытное совпадение (травля Путина - переезд Орбакайте), позволяющее смело предположить, что дочь Пугачевой могла сбежать в США из-за «наехавшей» на президента матери. Современные реалии в РФ таковы, что выступать против Кремля крайне не рекомендовано, в противном случае, можно обеспечить проблемы своей семье на несколько поколений вперед. Возможно, прокручивая в голове именно эту мысль, Орбакайте взяла билет в один конец, промолвив Пугачевой на прощание: «Мама, не зли Путина».

По итогу, Орбакайте лишила себя любых рисков оказаться немилой как Западу, так и российской власти. Вероятно, аналогичным приемом, только с использованием Кипра, вскоре воспользуются пребывающие на карандаше у власти Алла Борисовна и Максим Галкин. Как знать, быть может, весенний концерт Примадонны в Кремле - это ее окончательное прощание не только со сценой, но и с родиной.