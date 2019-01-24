Жёсткая бессонница: Сергей Зверев рискует серьезно заболеть на фоне постоянных стрессов

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Шоумен Сергей Зверев пожаловался на плохое самочувствие из-за отсутствия сна, перелетов и нервного напряжения.

Сергей Зверев просто вынужден задуматься о своем образе жизни, поскольку он рискует серьезно заболеть на фоне постоянных стрессов. Недавно он описал свое состояние как «жёсткая бессонница», чем вызвал неподдельное беспокойство у фанатов. А все потому, что график Зверева сильно перегружен - это, как показывает статистика, к добру не приводит.

Вероятнее всего, именно постоянное недосыпание у артистов является главной проблемой в общем состоянии здоровья.

Сергею Звереву, пожалуй, нужно принять во внимание слова, написанные поклонниками, поскольку со здоровьем все же шутить не стоит. Недостаток сна, как правило, нарушает работу центральной нервной системы, сбивается биоритм, а из-за этого проявляются различные болезни, с которыми потом очень тяжело бороться. Никакие деньги не стоят здоровья, поскольку из-за отсутствия сна сокращается продолжительность жизни.