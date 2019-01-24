«Может и не вернется»: Прохор Шаляпин отдыхает на Багамах без Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 19:09

Пара явно переживает не лучшие времена. Пока невыездная Виталина зимует в России, ее возлюбленный не отказывает себе ни в чем и отдыхает от травли, наслаждаясь солнцем и роскошью на райских островах.

Вероятно, любовь уже прошла, если она вообще была, конечно, пишут в Сети. Стремительно развивающиеся отношения между Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской вышли на новый уровень: певец бросил свою любимую дома, а сам отдыхает на Багамах.

Сегодня в своем Instagram-аккаунте Прохор Шаляпин опубликовал снимок, на котором он запечатлен со счастливой улыбкой в окружении пальм, солнца и без Цымбалюк-Романовской.

Это не первая «одинокая» фотография исполнителя на солнечном курорте, но если раньше хейтеры предполагали, что это очередной способ хайпануть на своей скандальной истории, то сейчас многие уверены, что в дело в другом: любовь прошла и Шаляпин наслаждается свободой. На его лице постоянно играет искренняя счастливая улыбка, а вот Цымбалюк-Романовской совсем не весело, судя по ее фото.

Подливают масла в огонь и хейтеры, которые услужливо напоминают артистке о том, что Прохор уехал без нее и может и не вернется вовсе, а если и вернется, то не к ней. Особняк она уже купила на отжатые у Джигарханяна деньги, взять с нее особо нечего. Надо искать новую «девочку» при деньгах и желательно с недвижимостью в Майами, а то такая и должен жить в отеле – странно.

Кстати, среди подписчиков Шаляпина нашлись даже советчики, которые предлагают разные варианты и поводы для разрыва с Цымбалюк-Романовской. Возможно, одним из таких советов Шаляпин и воспользовался, просто пока решил придержать новость, чтоб было на чем хайпануть по возращению домой.