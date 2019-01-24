Малахов может тайно позвать Степаненко на шоу с Петросяном для скандала

Сегодня, 20:09

Сегодня в киностудии имени Горького пройдут съемки шоу «Привет, Андрей» Малахова, посвященного 25-летию «Смехопанорамы», гостем которой станет Евгений Петросян. Учитывая тягу шоумена к хайпу, вполне вероятно, что на программе неожиданно может объявиться бывшая супруга мэтра.

Ни для кого не секрет, что Андрей Малахов постоянно находится в состоянии погони за рейтингом, и для этого использует самые изощренные методы. Чего стоит только история Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, которые уже несколько лет являются неизменными героями эфиров Малахова. Но только сегодня у шоумена, вероятно, получится сделать настоящий хайп на программе, и произвести фурор на телевидении. В гостях на шоу Малахова придет самый знаменитый холостяк России, и, пожалуй, один из самых пожилых - Евгений Петросян.

Оказалось, что Андрей Малахов один из выпусков решил посвятить «Смехопанораме», и пригласил в качестве гостя Евгения Петросяна, который только недавно развелся с Еленой Степаненко. Учитывая скандальность всей истории, вероятно, шоумен не сможет устоять перед соблазном и сделает из своего шоу телевизионный цирк. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на предыдущие выпуски шоу Малахова с Гогеном Солнцевым, Шурыгиной и другими, не менее скандальными личностями.

Существует большая вероятность, что Малахов может тайно позвать Степаненко на шоу с Петросяном для создания нового скандала. По крайней мере, бывшие супруги между собой давно не ладят, о чем известно всем, кто хоть как-то интересуется их жизнью, в том числе и Малахову. Если же приход на шоу с Петросяном заглянет Степаненко, ничем добрым это закончиться априори не может, а это значит, что есть большая вероятность, что россияне будут слушать семейные разбирательства в эфире.