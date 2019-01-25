«Кобзон в юбке»: Ольга Бузова может унаследовать место мэтра в Госдуме России

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Поп-дива раздумывает о политической карьере и активно участвует в жизни сограждан. Прямо сейчас за Бузовой стоят миллионы молодых россиян.

Скандальная певица придет в политику, нужно только подождать. Если бы Ольга намеревалась до глубокой пенсии стоять с микрофоном на сцене или сниматься в реалити-шоу, то мы никогда не услышали бы заявления в стиле: «Я патриот, и у меня есть определенная реакция на ситуацию в мире» и «Я пока не готова об этом говорить, но если решусь, то вам придется за меня проголосовать».

Когда же Бузова будет готова к политической карьере? Как минимум, поп-диве нужно дождаться, когда половина ее подписчиков в Instagram получит паспорт, а старшие поколения признают в ней не только полуголую певичку, но и зрелого социального деятеля с активной гражданской позицией. Поставить галочку напротив первого пункта поможет время, напротив второго - действия.

Кто не заметил, Бузова уже действует. Налаживать контакт с народом Ольга решила проверенным способом - благотворительностью. Экс-звезда «Дома-2» вкладывает деньги в популяризацию здорового стиля жизни среди молодежи, проводит аукционы, отправляя вырученные средства нуждающимся фондам и просто преподносит приятные сюрпризы рядовым гражданам нашей страны. Разумеется, каждый подобный поступок вознаграждается признанием и поддержкой благодарных людей.

С большой натяжкой, но Бузову можно назвать «Кобзоном в юбке». Как и мэтр, Ольга заговорила о политике, лишь когда стала самой популярной певицей в стране. Она не боится критики, у нее стальной характер, между словами и действием скандалистка выбирает второе. Ведь не зря же сам Иосиф Давыдович восхищался упорством Бузовой, рассмотрев за образом глупышки стремление утереть всем нос.

Ведь о Кобзоне в разные времена также плохо писала пресса, его запрещали, а завистники ненавидели мэтра до самой его смерти. Если Ольга продолжит уверенно идти по стопам Народного артиста, то в недалеком будущем она вполне может унаследовать вакантное место в Госдуме России или пойти еще дальше.

Отметим, наличием серьезных политических амбиций может объясняться отчаянное стремление Бузовой наладить личную жизнь, ведь многие избиратели все еще судят о политике по том, какой он семьянин.