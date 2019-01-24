Рождение ребёнка разрушит карьеру Тодоренко – Фанаты гонят вышедшую на работу Регину домой к малышу

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Ведущая приступила к сьёмкам «Пятницы с Региной» спустя месяц после родов, оставив своего новорожденного сына на бабушек и нянь. Поклонники уже начали отворачиваться от карьеристки, не понимая столь ранний отказ от собственного ребёнка в пользу работы.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко стала мамой буквально в декабре прошлого года. Во время беременности женщина совершенно не отдыхала, активно работая и пиарясь на своём положении. С момента появления малыша на свет прошёл буквально месяц, но Тодоренко решила не засиживаться дома и уже вышла на работу.

На своей официальной странице в Instagram Регина заявила: «Мама в деле». Затем украинская ведущая сообщила поклонникам, мол она со съёмочной группой уже начали готовить для них новый сезон шоу «Пятница с Региной». Тодоренко также поинтересовалась, кого бы люди хотели видеть в новом сезоне её шоу.

К посту был прикреплён снимок, на котором была запечатлена сама Регина на фоне съёмочной площадки. Таким образом, видимо процесс создания нового выпуска «Пятницы с Региной» уже идёт полным ходом. Как бы то ни было, однако не все фанаты пришли в восторг от решения Тодоренко вернуться в передачу. Многие буквально гонят вышедшую на работу Регину домой к малышу.

Дело в том, что многие поклонники были в шоке, когда узнали о решении украинской ведущей продолжить работу спустя такое короткое время после родов. Фанаты считают, мол мать должна быть рядом с младенцем, и никакие няни с бабушками её не заменят. Известно, что родители Тодоренко и её супруга Влада Топалова помогают с новорожденным, даже мать Регины на некоторое время приехала из Украины в Москву, но люди уверены, что этого недостаточно.

Рождение ребёнка разрушит карьеру Тодоренко, если она и дальше будет ставить работу выше семьи и сына. Женщина в интервью неоднократно отмечала, мол является карьеристкой и обладает большим трудолюбием. Конечно, эти черты характера сделали из когда-то неудачливой певицы Регины большую звезду, но они же могут всё и разрушить. В комментариях к публикации Тодоренко в Instagram сотни людей выразили своё недовольство из-за решения ведущей выйти на работу. В дальнейшем, это может значительно отразиться на рейтингах «Пятницы с Региной» и просмотрах.

Стоит также отметить, что сама украинская ведущая на критику фанатов не обращает внимания, предпочитая делится положительными эмоциями и отвечать на положительные отзывы.