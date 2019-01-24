«Коварный план»: Собчак может совершить попытку избавиться от мужа во избежание суда при разводе

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Драка Виторгана с Богомоловым может быть лишь началом и Ксения, пожелав остаться с сыном и имуществом, возможно, попытается вывести Максима из себя или использовать факты, которые у нее уже есть.

Максим Виторган и Константин Богомолов на днях устроили драку. Причем ее инициатором оказался, мирный на первый взгляд, супруг Ксении Собчак. О причинах драки актера и режиссера доподлинно ничего неизвестно, ведь Максим предпочитает отмалчиваться на эту тему, а Константин лишь рассказал о своих повреждениях – переломе носа в двух местах и смещении костей черепа – а также прокомментировал консультации врача. О том, собирается ли он наказать обидчика, пока неизвестно. Однако, многие уже успели предположить то, что причиной драки стала сама Собчак, так как якобы изменяла мужу с Богомоловым. СМИ неоднократно упоминали об их парочке на различных мероприятиях, а некоторые знакомые из близкого круга даже подтвердили интрижку Ксении, согласно источнику.

Об инциденте стало известно накануне и, будто бы в честь этого, Собчак опубликовала фото в образе знаменитой изменщицы Анны Карениной.

Однако, по всей видимости, ее судьбу она повторять не собирается. Существует мнение, что Собчак может совершить попытку избавиться от мужа во избежание суда при разводе, ведь разлад в их семье обсуждается достаточно давно и ее «коварный план» остаться с Платоном и имуществом, так сказать, наедине, может быть вполне реален, ведь Максим, апеллируя к измене может отобрать у телеведущей практически все, а это в ее планы, по всей видимости, не входит.

Таким образом, пока Виторган отмалчивается, а «любовник» залечивает раны нанесенные «Отелло», Ксения вполне может размышлять на тему того, как избежать скандала и спокойно остаться при своем, а главное – не потерять сына, который, как она сама утверждала, подарил ей смысл жизни.