Отец Топалова может настоять на разводе сына после назначения Бузовой представителем МИД

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Личная жизнь Регины Тодоренко может потерпеть крах после того, как слова Чубайса об обмене местами Марии Захаровой и Ольги Бузовой станут реальностью. Это частично подтверждается неожиданным признанием в любви Топалова Ольге Бузовой.

Недавно сеть потрясло поздравление Влада Топалова, адресованное Ольге Бузовой. Текст сообщения был похож на фрагмент интимной переписки, а не пожелания другу - это заметили все фолловеры певца, и высказали свое недовольство под постом. Многих смущает, что недавно женившийся и ставший отцом Топалов не скрывает своей симпатии к певице - более того, это могло сильно ранить Регину Тодоренко, которой пришлось избавляться от послеродовой депрессии.

К слову, недавно политик Анатолий Чубайс предложил поменять местами Ольгу Бузову и Марию Захарову, порекомендовав пойти последней на телевидение. По его мнению, певица может добиться большего внимания общественности на посту Захаровой благодаря своей популярности. Бузова-политик наверняка станет самой завидной невестой России, и, вероятно, Топалов-младший уже не будет сдерживать своих чувств по отношению к ней. Отец певца, как известно, всегда играл ключевую роль в жизни сына, поэтому старался влиять на его судьбоносные решения. Пожалуй, в скором времени это может коснуться и его личной жизни - вероятно, такой обеспеченный человек захочет, чтобы у его сына супруга соответствовала уровню семьи, поэтому ему может импонировать Ольга Бузова, которая на данный момент является одной из самых богатых россиянок. К деньгам, помимо этого, появятся и влиятельные связи, которые в любом случае нужны бизнесменам.

Вполне возможно, что отец Топалова, Михаил Генрихович может настоять на разводе сына после назначения Бузовой представителем МИД - это позволит ему еще крепче удерживать позиции собственного бизнеса не только на российском, но и международном рынке, а Влада, который не пошел по стопам родителя, сделать более успешным и знаменитым в шоу-бизнесе. Регина Тодоренко, к слову, такими успехами, как Ольга Бузова похвастаться не может - карьера певицы, несмотря на прекрасные вокальные данные. Да и после родов девушка себя запустила - перестала пользоваться косметикой, красиво одеваться, что может Влада Топалова, как и любого нормального мужчину, расстраивать. Ольга Бузова, в свою очередь, очень похорошела, и даже на отдыхе старается выглядеть великолепно.

Возможно, пазл уже и сложился - у Регины Тодоренко депрессия, Влад Топалов влюблен, вероятно, в Бузову, которую одобряет его отец. Кто знает, может, певец и есть тот загадочный человек, подаривший Ольге кольцо? Пока что можно только предполагать, ведь звезды это никак не комментируют.