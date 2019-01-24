Не поделили Путина: Собчак могла возненавидеть Кожевникову из-за ревности к президенту РФ

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Ксения невзлюбила Марию, как только в СМИ появились слухи о ее влюбленности в президента России. Вероятно, Собчак увидела в Кожевниковой конкурентку в борьбе за сердце Владимира Владимировича, ведь и ее саму ранее называли «президентской любовницей».

Мало кто среди отечественных селебрити так яростно и открыто ненавидят друг друга, как Ксения Собчак и Мария Кожевникова. Звездная вражда началась в 2011 году, когда актриса в составе «Единой России» стала депутатом Госдумы РФ VI созыва. Телеведущая, также рвавшаяся к власти, обзавидовалась и публично оскорбила Кожевникову публикацией постыдного фото. На скандальном снимке Мария случайно засветила интимное место, а Ксения пошутила, что именно тем местом Аллочка из «Универа» выбила себе место в ГД России.

Поквитаться с обидчицей Кожевникова смогла во время прошлогодних президентских выборов, не поддержав оппозиционное движение Собчак #женщинывместе. Мария припомнила «косяки» Ксении, в частности, предложение чужим детям «сдохнуть», подчеркнув, что стране не нужен настолько аморальный и невоспитанный лидер.

Помимо политических амбиций, Кожевникову и Собчак объединяет челябинский депутат Илья Мительман. С обеими звездами слуга народа крутил романы, и именно этот факт многие СМИ рассматривали, как главную причину ненависти Ксении к Марии. Но вот любопытно, актриса уже не состояла в отношениях с Мительманом, когда попала в Госдуму, следовательно, с демонстрацией грубой ревности Собчак явно припозднилась.

Копнем немного глубже и раскопаем имя еще одного мужчины, которому приписывали романы как с Марией, так и с Ксенией - сам Владимир Владимирович Путин. Собчак пресса стала называть тайным увлечением президента, как только был официально опровергнут слух о духовном родстве предполагаемых любовников. Кожевникову же уличили во влюбленности в Путина на фоне ее внезапного решения податься в политику, дабы якобы сблизиться с ВВП. К слову, Собчак едва ли не громче всех кричала, что Владимир Владимирович и Мария крутят роман. Лидеру россиян даже приписывали отцовство одного из малышей Кожевниковой.

Так быть может, президент РФ и является той самой черной кошкой, пробежавшей между звездными блондинками. Версия о том, что Ксения могла возненавидеть Марию из-за ревности к Путину по абсурдности не превосходит вышеупомянутые интрижки, а значит, также имеет право на существование. Вот только сейчас предполагаемый любовный треугольник вряд ли существует. У Собчак муж, ребенок, любовник и яростная антипутинская позиция, которую, к слову, можно подать как обиду на бывшего, а Кожевникова так и не сблизилась с Путиным, как это обещала голословная клевета Ксении.