«Почти не изменилась»: Эдита Пьеха показала, как выглядела в 11 лет

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Эдита Пьеха поделилась своей детской фотографией. На снимке, кроме нее, изображен и ее младший брат, с которым она не виделась более 30 лет.

Народная артистка на своей странице instagram достаточно часто делится архивными фотографиями. Несколько часов назад она опубликовала, пожалуй, самый «старший» снимок в ее ленте. Фотография сделана в Польше, в раннее послевоенное время. На снимке она изображена вместе со своим младшим братом Юзефом. На Эдите белые школьные банты и накинутый поверх платья вязанный кардиган. Не смотря на прошедшие с того времени 70 лет, в чертах лица девочки легко можно узнать черты лица народной артистки: те же глаза и улыбка.

В то время Пьехе было около одиннадцати лет, а ее брату - только три. Интересно, но в дальнейшем между Эдитой и Юзефом сложились достаточно сложные отношения. В один из своих визитов в Польшу в 1986 году, где проживал в то время и проживает сейчас Юзеф, Эдита Пьеха дала интервью одному из изданий. В нем артистка призналась, что ее отчим, отец ее младшего брата, сильно бил ее в детстве, тогда как Юзефа, наоборот, всячески поощрял. После выхода материалов, Юзеф разорвал все связи с сестрой, отметив, что всё, сказанное ей в отношении отца, неправда.

Около двадцати лет брат и сестра не разговаривали друг с другом, но потом начали иногда созваниваться. В первый раз с того времени они увиделись вживую только летом прошлого года, спустя более тридцати лет. Встреча произошла на съемках одной из передач, посвященных жизни и творчеству Пьехи. Юзеф и Эдита были искренни рады видеть друг друга, все время вспоминали детство и много смеялись. Также Пьеха поделилась, что переехала из Польши в СССР с целью стать там учительницей. А о карьере певицы, а также о звании Народной артистки СССР она тогда и не могла мечтать.