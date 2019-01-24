«Бесплодие своими руками»: Ольга Бузова могла отказаться от семьи ради популярности

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Возможно, в этом певице посодействовал её менеджер.

Ольга Бузова – уникальный телевизионный проект на просторах российского шоу-бизнеса. Она появилась на телеэкранах, качественно отыграв роль глупышки и став после этого козлом отпущения для тысяч молодых девушек с комплексами. Отработав годы на телевидении, Ольга решила завоевать все сферы – от эстрады до виртуальных финансов и политики, чем снискала себе ещё большую славу. Вместе с популярность к Ольге, и всей её управляющей команде, пришли большие деньги. Но каждый день горящая звезда, под которой ходит каждый из сотрудников Бузовой, может потухнуть, ведь знаменитость всё ещё мечтает о семье.

Но судя по последним новостям от ведущей «Дома-2», похоже, что Ольга отказалась от затеи родить ребёнка. Повлиять на девушку могли знакомство с одинокой мишенью для фанатской критики – Анастасией Волочковой и постоянные неудачные романы. Ольга признавалась, что не знает, чем отталкивает мужчин. В то же время тексты её песен говорят о том, что она всё ещё испытывает тёплые чувства к бывшему мужу, Дмитрию Тарасову, что не способствует новым отношениям. К тому же, очевидно, что Ольга – карьеристка и исполнять роль «домашней» жены никогда не станет.

Окончательное отречение от семьи ради популярности Ольга Бузова демонстрирует на курорте Куршевеля, показав поклонницам, что такое «бесплодие своими руками». Позируя в снегу в купальнике, певица вызывала массу критики со стороны фанатов, которых беспокоит только то, как 33-летняя телеведущая может быть так беззаботна по отношению к своему здоровью, не успев родить малыша. Некоторые также припомнили, что певица почти каждый вечер не отказывает себе в выпивке, что также негативно сказывается на репродуктивной функции. Другие же вовсе увидели на фото чужую девушку, очень похожую на Ольгу.