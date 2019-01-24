Алкоголизм Шурыгиной вызвал у мамы истерику

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Родители Дианы не считают, что довели дочь в её 18 лет до алкоголизма.

Множество ток-шоу говорило об истории Дианы Шурыгиной и о факте изнасилования её Сергеем Семёновым. Естественно, Диана не могла долго скрывать от публики того, что имеет проблемы с алкоголем. Это предположение высказывалось уже после первой передачи «Пусть говорят» с участие Дианы, когда были обнаружены огромные «белые пятна» в истории той роковой вечеринки. Как стало известно, проблемы с алкоголем у Дианы начались ещё в 16 лет: тусовки, пьянки, вечеринки, а потом и «день рождения друга», на котором Диану изнасиловали дважды. 31 января 2017 года и появился мем «На донышке» после употребления водки в большом количестве Дианой Шурыгиной.

Придя в очередной раз на программу «На самом деле», Диана и её родители раскрыли некоторые факты её жизни в 16 лет. На программу пришла даже мать Наталья Шурыгина, которая ясно дала понять, что она не считает себя виновной в алкоголизме дочери и во всей ситуации с Семёновым. Разговоры об алкоголизме вызвали у мамы истерику во время эфира, и тогда телеведущий Дмитрий Шепелев попытался успокоить двух Шурыгиных.

Девушка имела откровенно неадекватное поведение на шоу. Когда стал высказываться блогер Олег Хамов о её развязности и не о таком порядочном образе жизни, о котором говорит сама Диана. На эти слова Диана дала шокирующую реакию: она подошла к парню и начала его бить с невозмутимым лицом, так как знала, что ей никто тем же не ответит.