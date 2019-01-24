«Так себя любишь!»: Фанаты обвинили Сергея Лазарева в хвастовстве своим спортивным телом

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Популярный певец продолжает хвастаться в Instagram своим идеальным спортивным телом.

35-летний Сергей Лазарев продолжает свой отдых на берегу океана, но при этом не забывает про 3,4-милионную армию подписчиков в соцсети Instagram. Недавно певец подразнил своих фанаток свежим солнечным снимком, который сделал прямо из бассейна. На кадре Лазарев продемонстрировал подтянутый торс и прокачанные бицепсы, что очень впечатлило поклонниц артиста.

«Так себя любишь!», - заявили в комментариях подписчицы Лазарева, которые обвинили певца в хвастовстве своим телом. Стоит отметить, что певец является одним из самых завидных женихов России, однако СМИ и фанаты неоднократно ему приписывали роман с украинской дивой Ани Лорак.