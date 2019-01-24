Павел Прилучный посмеялся над заголовками СМИ про избиение жены

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В прессе, уже которую неделю не утихают слухи о том, что звезда сериала «Мажор» и «Закрытая школа» Павел Прилучный зверски избил жену. Вчера артист опроверг слухи и отреагировал на них.

Вчера актёр выложил в Instagram скриншот статьи из интернета и посмеялся с заголовка, в котором было написано «Прилучного настигло возмездие после новости об избиении жены». Он написал, что обожает заголовки и поставил смеющиеся смайлы.

Фанаты актера встали ему на защиту: «Вы че за бред несёте? Это сплетни, это надо ещё доказать, а доказательств нету», «Лично я не верю слухам, и никому не советую».

А наоборот начали упрекать Павла: «По его взгляду можно поверить,что избиение было», «Надеюсь что для него это хорошо кончится.», « С потолка такие новости не берутся!Я верю что он избил жену», «Дыма без огня не бывает....».

Напомним что перед Новым годом стало известно, что Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце. Скандал был очень громким и пиар менеджер актрисы вызвал милицию, но та писать заявление отказалась. Позднее информацию подтвердили в МВД по Московской области. В органах сообщили, что по приезду полиции пара успела помириться.