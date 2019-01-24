Особняк на Кипре для отвода глаз: Пугачёва будет прятаться от санкций и законов Путина в Швейцарии-риелтор

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Паспорт Кипра нужен Пугачёвой для прикрытия. Алла продала всю недвижимость в Майами, и Швейцария стала хорошим выбором для инвестиций, где она купила квартиры. Сейчас Примадонна ждёт швейцарский паспорт, а пока он оформляется, певица перестраховалась Кипром.

Алла Пугачёва всегда была смелой женщиной. Она не боялась критиковать и бороться против самых крупных политиков и монопольных артистов. Она «воевала» с Кобзоном, даже не смотря на его влияние, а также выступала против советской власти. Пройдя закалку в Советском Союзе Пугачёва не боится выступать и против современной российской власти, в частности против президента Путина. Алла никогда не скрывала, что не поддерживает направление развития современной России.

Не боится критиковать Путина и Галкин. Именно пародии на российского президента и сделали Максима популярным. Сам Галкин объясняет свои насмешки над Путиным и бесстрашие стремлением отстаивать свободу слова.

Ещё несколько лет назад, в 2014, Пугачёва относилась к президенту России нормально, как и он к ней. Путин наградил Аллу Орденом за заслуги перед Отечеством. Но уже в 2015 Путин потерял поддержу Примадонны.

Ещё большее нежелание не поддерживать Путина могло быть вызвано у Пугачёвой законом 2016 года, ставящего артистов в жёсткие рамки. Алла назвала его аналогом крепостного права. Уже в 2017 году Пугачёва могла почувствовать давление и опасность, а затем, недолго думая, купила особняк на Кипре. В случае обострения политической обстановки в России, Алла вместе с мужем Галкиным и детьми сможет с лёгкостью уехать жить на Кипр, не боясь последствий.

План сработал: недвижимость на Кипре есть и европейские паспорта на руках, но эксперты считают, что особняк нужен только для отвода глаз. На самом же деле Пугачёва будет прятаться от санкций и законов Путина в Швейцарии, считает риэлтор, опубликовавший свои данные в Сети.

По словам эксперта, больше 10 лет назад Пугачёва начала избавляться от недвижимости в Майами в США. На эти деньги она якобы решила приобрести сразу несколько квартир в Швейцарии.

О покупке Примадонны говорил и Степан Разин, но он говорил о Европе, не уточняя, что речь идёт о Швейцарии. Кстати, в Швейцарии тоже есть инвестиционная программа, в которой, по типу Кипра, можно получить гражданство, но для этого нужно больше времени.

Риелтор уверен, что Кипр нужен Пугачёвой только для прикрытия, и на самом деле она находится в ожидании паспорта Швейцарии. Так как этот процесс может занять до 10 лет, то Алла решила перестраховаться, получив гражданство в другой стране сразу.

Как бы то ни было, пока Галкин и Пугачёва живут в России. Сейчас им удаётся «не гнать» на Запад и абстрагироваться от политики и Путина, что позволяет звёздам сохранять заработки и отношения со «второй родиной».