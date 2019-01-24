Хилькевич с мужем «сбежали от детей» в Таиланде

Сегодня, 16:10

Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Волков решили освежить свои отношения. «Убежали от всех на пару дней», - подписала свое новое фото в instagram Анна Хилькевич.

Месяц назад Анна Хилькевич вместе со своим мужем и детьми улетели «зимовать на юг». Местом для отдыха они выбрали остров Пхукет в Таиланде, где отлично встретили новый год и продолжают наслаждаться жарой и бирюзовым морем.

Сегодня в своем instagram Анна поделилась с подписчиками новостью, что они вместе с мужем решили посвятить пару дней только себе и «сбежали от всех», по всей вероятности, на соседний остров Андаманского моря. Работникам отеля они представились как молодожены, у которых счастливый «ханнимун», поэтому сейчас принимают от них поздравления и всяческие сюрпризы. «Поднимите руку те, кто тоже за бутылку бесплатного шампанского готов на все!», - в шутку пишет Анна.

Большинство подписчиков Анны засыпали пару комплиментами и пожелали отличного отдыха. «Какие вы милые и красивые - отличная пара! Анна, вы пример того, как должна выглядеть молодая мама», - пишут поклонники девушки.

Многие предположили, что таким образом пара решила внести в свои отношения новые краски: «Молодцы! Не даете застояться своим чувствам!».

Конечно, не обошлось и без хейтеров, но это действительно один из немногих постов Хилькевич, где количество позитивных комментариев всё же преобладает.

Напомним, свадьба Анны Хилькевич и бизнесмена Артура Волкова состоялась а августе 2015 года. Сейчас они воспитывают трехлетнюю дочку Арианну и пятимесячную дочку Машу.