В семье Топалов–Тодоренко «мужиком» оказалась Тодоренко

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На фоне яркой и мужественной Регины Влад приуныл и ушёл на второй план.

Влад Топалов и Регина Тодоренко являются официально парой с лета 2018 года. Однако популярность Регины в данный момент намного выше популярности Влада и это замечают фанаты пары. Госпожа Тодоренко даже на восьмом месяце беременности продолжает сниматься и работать, девушка побеждает во всевозможных конкурсах и берёт награды таких премий, как «Topical Style Awards», «Fashion People Awards».

По словам фанатов, в семье Топалова и Тодоренко сидеть дома с ребёнком будет Влад, а «мужиком», зарабатывающим деньги окажется Регина. Подписчики стали замечать, что Влад перестал проявлять желание появляться в Instagram своей жены и даже избегает минутных сторис с любимой. Подписчики также отмечают, что Регина стала терять свою женственность и превращается в брутального мужика, способного командовать целой ротой мальчиков. Фанаты проявляют беспокойство за Влада и надеются, что дома Регина уделяет достаточно женского внимания любимому.