Кайли Дженнер в новом образе «взорвала» соцсети

Сегодня, 14:04

Младшая сестра Ким Кардашьян примеряла на себя новый необычный парик.

21-летняя красавица и бизнес-леди Кайли Дженнер запустила очередную рекламу своей новой линии косметики, которая запланировала как лимитированная версия в честь Дня святого Валентина. Специально для рекламной кампании Кайли примеряла на себя новый образ с коротким париком, который буквально «взорвал» соцсети.

Соблазнительная Дженнер напомнила поклонникам Джессику Рэббит из детективных нуар-романов о кролике Роджере. Также знаменитость рассказала, что купить новую линию её фирменной косметики можно будет уже 1 февраля на официальном сайте Kylie Cosmetics.