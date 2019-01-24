Бузова может воссоединить Степаненко и Петросяна на новом шоу

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Ольга Бузова может повлиять на решение Евгения Петросяна разорвать отношения с бывшей женой, поскольку не так давно наладила с ним тесную дружескую связь. В этом ей поможет новое шоу «Спаси свою любовь», ведущей которого она станет в скором времени.

Татьяна Брухунова, вероятно, могла расстроить Евгения Петросяна своей алчностью - мэтру приходится тратить на свою новую возлюбленную миллионы рублей, несмотря на то, что он свой капитал копил долгие десятилетия. Об этом свидетельствуют ее дорогие подарки из брендовых бутиков, на которые она сама вряд ли бы заработала. Елена Степаненко в этом плане всегда была скромнее, несмотря на то, что она имела доступ к средствам Петросяна. Отсюда несложно сделать вывод, что Брухуновой Петросян нужен только из-за денег, в чем он мог сам убедиться.

Известно, что недавно Ольга Бузова и Евгений Ваганович стали друзьями - об этом свидетельствует их совместный новогодний номер, после которого на артистов посыпался шквал критики. Но поскольку Петросян активно начал защищать Бузову от нападок поклонников, стало понятно, что певица является для него влиятельным человеком. Отметим, что Бузова против разводов, и, вероятно, может воссоединить Степаненко и Петросяна на новом шоу. Формат программы подразумевает примирение тех пар, которые прошли через официальное прекращение действия брака.

Тяжело вспомнить за 2018 год развод более громкий, чем Петросяна и Степаненко. Именно об их разделе имущества и истории любви говорила вся страна почти полгода, но бывшие супруги самостоятельно так и не смогли уберечь свой брак от данной участи. Бузова, которая уже пережила сама развод, вероятно, может убедить Петросяна вернуть Степаненко с помощью нового шоу «Спаси свою любовь», и предварительно расскажет, что из себя представляет Брухунова, из-за которой и начался этот сыр-бор. Поскольку певица является обладательницей серьезных связей, для нее не составит труда найти компромат на помощницу комика, и доказать Петросяну, что он был не прав по отношению к Степаненко.