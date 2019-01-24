Татьяна Лютаева похвасталась идеальной фигурой в свои 53 года

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Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами, ведь такая идеальная фигура в 53-летнем возрасте есть далеко не у всех. Лютаева подчеркнула, что все ее снимки без фотошопа.

На своей страничке в социальной сети актриса Татьяна Лютаева делится с подписчиками подробностями своей жизни и выкладывает фотографии, которые рассказывают о ее работе и отдыхе. На данный момент звезда отдыхает в теплых краях и выкладывает снимки в бикини. Фанаты знаменитости просто в восторге от них и засыпают ее комплиментами – такая идеальная фигура в 53 года есть далеко не у каждой женщины.

При этом Лютаева с гордостью подчеркивает, что все кадры сделаны без использования фотошопа. Звезда не скрывает, что для того, чтобы демонстрировать точеные формы, ей приходится много работать над собой и соблюдать диету. Актриса не только давно отказалась от сдобы, сладкого, жирных и соленых блюд, но даже от большинства фруктов, так как, по ее признанию, фруктоза не идет ее организму на пользу. Что же касается спорта, то актриса больше всего любит долгие пешие прогулки и плавание. Лютаева уверена, что главные помощники женщин в борьбе с неидеальным внешним видом — это здоровый сон, правильное питание и позитивный настрой.

Поклонницы стараются следовать ее примеру, ведь актриса является олицетворением того, что усердная работа над своим телом всегда дает положительные результаты.