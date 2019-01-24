Скоро вместе споют? Пугачёва и Галкин отрабатывают долг перед продюсером Лободы

Сегодня, 13:51

Визит Пугачёвой на концерт Лободы удивил многих.

Масштабное шоу Светланы Лободы в «Крокус Сити Холл» посетили многие её коллеги по шоу-бизнесу. Но если появление в VIP-ложе Николая Баскова, Веры Брежневой, Любови Успенской и Аниты Цой многие восприняли, как проявление дружеской поддержки, то явление Пугачёвой и Галкина было для многих неожиданностью. Ведь хорошо известно, что такие визиты Алла Борисовна наносит лишь избранным близким друзьям, к которым никак нельзя отнести Светлану. При этом, Примадонна покорно позировала перед фотокорреспондентами и милостиво пришла прямо в гримёрку поздравить Лободу с удачной программой. Фанаты поначалу немного изумились внезапному интересу Пугачёвой к творчеству более молодой исполнительницы, но вспомнили некоторые недавние детали, связывающие двух певиц.

На всем известной афише, которая посвящена юбилейному концерту в Кремлёвском дворце, рядом Примадонной фигурирует Нателла Крапивина. Многих удивило, что возле Аллы Борисовны красуются не Галкин, не, даже, Киркоров или Лиза с Гарри, а именно продюсер Лободы. Вполне вероятно, что в торжества, посвящённые 70-летию Пугачёвой, серьёзно «вложился» миллиардер Вагиф Алиев – папа Нателлы. И не исключено, что взамен от Аллы Борисовны потребовались некоторые незначительные услуги, вроде ненавязчивого внимания к протеже Крапивиной. Фанаты обратили внимание, что Пугачёва и Галкин вели себя, будто отрабатывают долговые обязательства перед Нателлой, но в строго определённых рамках. О концерте Лободы написал в Instagram только Максим, а Примадонна не снизошла до этого и отмолчалась. Поклонники думают, что Алла Борисовна и Светлана скоро вместе споют, если Пугачёва будет заинтересована в этом. Теперь, как уверяют некоторые фанаты, Светлана Лобода может быть спокойной за себя, по крайней мере, до 70-летия Примадонны.