50 лет – не приговор: Алика Смехова резко помолодела

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В своем возрасте российская актриса выглядит еще моложе, чем на заре карьеры.

Новая внешность Алики Смеховой поражает. То ли дело в отбеливании кожи, или «уколах красоты», неизвестно. Однако, результат на лицо. В свои 50 лет актриса выглядит не старше 35 лет, при этом в начале карьеры на телевидении и кино в далеком 1985 году она выглядела ничуть не моложе. Даже исполняя роль Сони Бабицкой, на лице Смеховой уже виден «отпечаток» возраста.

В чем причина резкого омоложения – фанаты могут только догадываться и восхищаться ее «дворянской внешностью».