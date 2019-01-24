Ефим Шефрин может ослепнуть

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Юморист поделился с поклонниками состоянием своего здоровья. Оказывается, что он слепнет и требует серьезной операции.

На своей страничке в социальной сети Ефим Шефрин делится с поклонниками подробностями своей личной и творческой жизни. Днями юморист рассказал, что уже долгое время имеет проблемы со зрением и вполне может ослепнуть.

Медики же после проведения обследования Шифрина предложили сделать ему операцию по замене хрусталика на одном глазу. Юморист отметил, что возраст дает о себе знать: в последнее время у него наблюдается и ухудшение памяти. Так, он поделился, что ему стало труднее запоминать имена.

Поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления и поделились своими наблюдениями. Многие заметили, что Шифрин стал реже появляться на светских мероприятиях и отказался от продолжительных бесед с коллегами.

Напомним, что 62-летний Ефим Шифрин является примером для подражания для миллионов поклонников. Он часто посещает фитнес-зал, ведет здоровый образ жизни и при этом успевает участвовать в многочисленных концертах. Он также поделился, что теперь практически полностью отказался от употребления мяса, а романтические отношения воспринимает больше в комическом ключе.