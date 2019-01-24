«Куда ещё больше?»: Фанаты возмутились вечному отдыху Седоковой

Сегодня, 13:11

В выборе между работой и отдыхом Анна Седокова предпочла отдых.

Известная украинская певица поделилась на своей страничке в Instagram новой публикацией и большой записью про то, как необходимо совмещать отдых и работу. Девушка в мелочах описала своё отношение к отдыху и труду и поделилась планами на текущий год. Анна решила в этом году уделить больше времени семье и детям. У женщины трое детей - дочь Алина Валентиновна Белькевич 2004 года рождения, дочь Моника Максимовна Чернявская 2011 года и сын Гектор 2017 года рождения. Женщина решила больше отдыхать и максимум проводить время с детьми.

В комментариях фанаты возмущаются вечному отдыху и шутят над певицей «Куда ещё больше?». Однако Анна Седокова планирует провести не так и много концертов в этом году, уже запланировано на январь месяц два концерта, один в Казахстане, другой в Москве и три на февраль, дальнейшее расписание работы пока не известно. Женщина уже находится в Казахстане, что можно увидеть из публикации в Instagram и готова начать рабочий год с любимыми поклонниками.