«Куда ещё больше?»: Фанаты возмутились вечному отдыху Седоковой

В выборе между работой и отдыхом Анна Седокова предпочла отдых.
Известная украинская певица поделилась на своей страничке в Instagram новой публикацией и большой записью про то, как необходимо совмещать отдых и работу. Девушка в мелочах описала своё отношение к отдыху и труду и поделилась планами на текущий год. Анна решила в этом году уделить больше времени семье и детям. У женщины трое детей - дочь Алина Валентиновна Белькевич 2004 года рождения, дочь Моника Максимовна Чернявская 2011 года и сын Гектор 2017 года рождения. Женщина решила больше отдыхать и максимум проводить время с детьми.
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«Труд без отдыха — не достоинство, а наказание за неудачное планирование своего времени» - сказал кто-то из великих, а я согласилась и решила в этом году больше отдыхать и больше путешествовать с семьёй 🌴 Ничего не сравнится с тем, как Гектор увидел первый раз чайку, а Алина,как мама лежит и просто смотрит сериал 😂 Отдыхать нужно уметь и я в этом вопросе очень выборочна. Никогда не останусь в гостинице, в которой что-то не так, люблю только лучших и не собираюсь тратить своё время на иное. Спасибо @oberoialzorah ,за потрясающий сервис и красоту, и кстати по секрету, это идеальное место для побега влюблённых! И лучшему тур.агентству СНГ - @eltour.kz , за подбор и организацию шикарного тура. Скоро полетим опять ❤
В комментариях фанаты возмущаются вечному отдыху и шутят над певицей «Куда ещё больше?». Однако Анна Седокова планирует провести не так и много концертов в этом году, уже запланировано на январь месяц два концерта, один в Казахстане, другой в Москве и три на февраль, дальнейшее расписание работы пока не известно. Женщина уже находится в Казахстане, что можно увидеть из публикации в Instagram и готова начать рабочий год с любимыми поклонниками.