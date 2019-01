«Куда ещё больше?»: Фанаты возмутились вечному отдыху Седоковой

View this post on Instagram

«Труд без отдыха — не достоинство, а наказание за неудачное планирование своего времени» - сказал кто-то из великих, а я согласилась и решила в этом году больше отдыхать и больше путешествовать с семьёй 🌴 Ничего не сравнится с тем, как Гектор увидел первый раз чайку, а Алина,как мама лежит и просто смотрит сериал 😂 Отдыхать нужно уметь и я в этом вопросе очень выборочна. Никогда не останусь в гостинице, в которой что-то не так, люблю только лучших и не собираюсь тратить своё время на иное. Спасибо @oberoialzorah ,за потрясающий сервис и красоту, и кстати по секрету, это идеальное место для побега влюблённых! И лучшему тур.агентству СНГ - @eltour.kz , за подбор и организацию шикарного тура. Скоро полетим опять ❤