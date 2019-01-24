«У Аллы мания величия»: Пугачева может считать себя наследницей Шекспира

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Пугачева вжилась в мужской образ после альтер-эго Бориса Горбоноса, а затем замахнулась на великого английского поэта Уильяма Шекспира.

Не так давно Максим Галкин, супруг Аллы Пугачевой добавил фото с сыном Гарри, чем порадовал поклонников. Правда, многим в глаза бросилось нечто иное - на заднем плане красовался портрет Аллы Пугачевой, изображенной в английском наряде эпохи Возрождения. Стоит отметить, что на шее Примадонны изображены брыжжи (накрахмаленный многослойный воротник), который подозрительно похож с тем, который в свое время носил Уильям Шекспир.

Возможно, Пугачева может считать себя наследницей Шекспира - ее тяга к этой эпохе ранее не была нигде замечена, но известно, что она считает себя в каком-то роде гениальной. Вполне вероятно, что у Аллы Пугачевой, которая замахнулась на самого известного английского писателя, попросту мания величия - по крайней мере, раз уже она себя величала Примадонной, то ей не составило бы труда сравнить себя с великим Шекспиром. Отметим, что подобные девиации возникали у певицы еще и во времена молодости, когда Пугачева использовала альтер-эго выдуманного Бориса Горбоноса и под его именем писала себе песни. Ряд психологов считает, что такое поведение связано с раздвоением личности, что часто наблюдается у творческих людей.

Примечательно, что Алла Пугачева сделала выбор в пользу портрета в стиле эпохи Возрождения, а не заказала реальный портрет. Возможно, это связано с ее желанием быть на голову выше, чем она есть сейчас в плане творчества, поэтому она не придумала ничего лучше, чем отожествить себя с тем человеком, который уже несколько веков является одним из самых узнаваемых и знаменитых личностей - Шекспиром. Но учитывая, что у нее уже есть нескромное прозвище, которое она придумала сама, то вполне возможно, что у нее обычная мания величия, что нередко проявляется в ее поведении.